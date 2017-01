Zargo Touré, latéral droit : « Je suis fier de ma prestation… »

Titulaire contre l’Algérie, le latéral droit Zargo Touré s’est dit satisfait de sa prestation. Il espère une bonne suite contre le Cameroun.

« Jai fait une belle performance je pense, c’est ma participation pour l’équipe nationale et je suis fier. On va aller à l’hôtel, récupérer et entamer le match de quart de finale. Le Cameroun est une excellent équipe d’Afrique, on connaît toutes les équipes d’Afrique, on va se préparer match par match... »