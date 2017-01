Zargo Touré : « Aucune décompression possible… »

Le latéral droit de l’équipe du Sénégal Zargo Touré a assuré que malgré le départ en fanfare des Lions, aucune décompression n’est possible au sein du groupe. La motivation reste la même dira t’il.

« Il y a toujours la motivation de jouer pour son peuple. Ce n’est pas une histoire d’éliminer l’Algérie, c’est un match que l’on veut gagner et on veut aller jusqu’au bout. Il n’y a aucune décompression, nous sommes conscients de ce que nous faisons. On se prépare à chaque match comme le dit le coach. Abonné au banc de touche depuis le début de la CAN, il a aussi eu droit à une question sur son statut.

« Tous les joueurs qui ont été convoqués sont importants. Nul n’est nécessaire, on est tous là pour défendre les couleurs nationales. C’est le coach qui fait ses choix et nous on le respecte. Tous les 23 joueurs sont concernés sur ce match. Si le coach pense que c’est à nous d’être dans les 11 titulaires, on va se battre et défendre nos couleurs » dira le pensionnaire de Lorient.