Zacharie Noah, le père de Yannick, est décédé

Yannick Noah lui-même a annoncé la triste nouvelle : son père Zacharie, ancien footballeur professionnel, est décédé. «Ce dimanche matin à Yaoundé Zacharie Noah nous a quitté, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille», a écrit le chanteur sur son compte Twitter, tôt ce dimanche. Il avait 79 ans.



Zacharie Noah était un ancien défenseur du club Sedan-Torcy, avec lequel il avait remporté la Coupe de France en 1961. C’est d’ailleurs dans cette ville qu’est né Yannick Noah l’année précédente, après ses deux sœurs aînées Nathalie et Isabelle, tous issus de son union avec Marie-Claire. La mère de Yannick Noah est décédée en octobre 2012, à l'âge de 75 ans.



"Papa, on a gagné !"



Après Zacharie et Marie-Claire, ancienne championne de France de tennis, la famille Noah a poursuivi dans le sport : avec Yannick, tout d’abord, vainqueur du tournoi de Roland-Garros en 1983 –il reste à ce jour le dernier Français à avoir triomphé aux Internationaux de France. C’est dans les bras de son père que Yannick Noah était tombé après sa victoire, comme il l’avait raconté à Paris Match : «Je me retourne et je tombe à genoux. Et je me relève et je l’aperçois, lui, là-bas, le fou, qui escalade la rambarde et qui se plante et qui finit quand même debout. Papa… Quinze ans qu’il attendait ça. Qu’on n’attendait que ça, tous les deux. […] Quand je me relève et que je me retourne, je les cherche, mon père, ma mère, tous ceux de ma famille… […] C’est à cet instant que Papa saute. J’ai peur qu’il se fasse mal… Mais plus rien, ni personne ne l’arrête… Il fonce sur moi, bras ouvert…»



Après avoir salué son adversaire, Yannick Noah avait retrouvé son père : «"Papa, on a gagné !" C’est tout ce que j’ai trouvé à dire à mon père lorsque je me suis retrouvé dans ses bras. Et lui, pas un mot. Impossible… Bloqué, Papa. Mais on en reparlera plus tard, toute notre vie…» Toujours très proche de son fils, Zacharie Noah avait suivi son retour en tant que sélectionneur de l'équipe de France de Coupe Davis.



Son petit-fils Joakim Noah a suivi le parcours familial, mais de l’autre côté de l’Atlantique et avec un autre sport de ballon : après avoir évolué pendant des années chez les Bulls de Chicago, il a rejoint les Knicks de New York, sa ville de naissance, en 2016.