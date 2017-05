ZAPPÉE DE LA LISTE DE BENNO BOKK YAKAAR : Aminata Touré sur le point de quitter l'APR ?

La rumeur persiste depuis hier. Non retenue dans la liste déposée par la coalition Benno Bokk Yakaar où elle était même citée comme potentielle tête de liste nationale, Aminata Touré serait sur le point de quitter l'Alliance Pour la République. Du moins, c'est ce que confirme un de ses proches à Dakaractu. Les proches de l'envoyée spéciale de Macky Sall sont très remontés contre ce dernier d'avoir zappée leur responsable de la liste nationale alors que Grand-Yoff reste un enjeu de taille dans cette élection cruciale. Un de ses soutiens nous confirme qu'ils sont mobilisés et demandent à Aminata Touré, leur leader, de quitter l'APR car n'y bénéficiant d'aucune considération. Très remontés, ils n'écartent pas la possibilité d'un vote sanction pour manifester leur mécontentement. Pour l'heure, Aminata Touré et ses militants seraient dans la logique de tourner le dos à Macky Sall.

Nous avons tenté de joindre l'ancienne Premier ministre, en vain...