Youssou Touré sur la division du réseau des enseignants de l’APR : « Qu’il y ait mille réseaux où est le problème? »

Le Réseau des enseignants de l'APR était en conférence de presse ce matin pour annoncer la tenue de son prochain conseil national prévu ce samedi. Et la division au sein du réseau dont une frange est tenue par Ahmet Suzanne Camara, s’est invitée à la rencontre.

Pour Youssou Touré, le problème ne se pose pas « qu’il y ait mille réseaux ». « Il faut que l’on soit beaucoup plus serein. Tous ceux ce qui le veulent n’ont qu’à créer leur réseau. Qu’il y ait mille réseaux où est le problème? Si quelqu’un dit qu’il est capable de mobiliser tous les enseignants on est preneur. Si quelqu’un nous dit qu’il est capable de mobiliser autant d’enseignants pour massifier le parti, on est preneur. On a de problème avec personne, avec aucun enseignant, avec aucune structure. C’est le Président Macky Sall qui nous a nommés. Le jour où il décidera de mettre fin à notre fonction, nous l’accepterons volontiers. Qu’on ne nous divertisse pas. Le seul réseau que l’on connaisse c’est celui de Macky Sall … S’il y a deux présidents de la République aussi, c’est normal qu’il y ait deux réseaux ».