Youssou Mbow : " Ce serait grave que Manko éclate pour des histoires de tête de liste! "

La coalition Manko qui serait dans l'impasse, fait sortir Youssou Mbow de sa réserve. Selon le pro Khalifa et par ailleurs secrétaire général du Rassemblement pour la solidarité et l’unité dans la république ( RASSURE) ce serait grave que Manko éclate pour des histoires de tête de liste et si ça devait arriver, selon toujours Youssou Mbow, les gens qui seraient à l'origine de cette cassure ne mériteraient pas le vote des sénégalais en 2019, tonne t-il.