Younousse Sankhare incertain contre l’Ouganda et la Guinée Equatoriale

« Nous espérons que tout le monde sera présent mais je peux vous dire qu’on attend les résultats médicaux de deux joueurs et concernant l’un d’entre eux, Sankharé il a un problème au genou et il est infiltré », a déclaré dans un entretien avec l’APS, le sélectionneur national.



Le Sénégal jouera à Dakar en amical contre l’Ouganda le 5 juin et contre la Guinée Equatoriale, le 10 juin pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. L’équipe nationale a débuté samedi son regroupement à Saly Portudal (Mbour).



Sankharé qui a quitté Lille pour Bordeaux en janvier dernier, a joué les derniers matchs éliminatoires de la CAN 2017 avec les Lions. Mais le milieu de terrain international n’a pas participé à la phase finale de la compétition qui avait eu lieu au Gabon.



Auteur d’une deuxième partie de saison 2016-2017 correcte en ligue 1 française, il devait faire son retour dans le groupe du Sénégal. Après ces deux matchs amicaux de juin, le Sénégal débutera en août la phase de qualification à la Coupe du monde 2018 contre le Burkina Faso.



Aliou Cissé qui a convoqué 26 joueurs pour pallier aux blessures « en cette fin de saison chargée », a admis la difficulté de pouvoir compter sur tout le monde en cette période chargée où les organismes aspirent au repos.



APS