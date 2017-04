Yoro Dia : « Le président nous présenté un Sénégal flamboyant à l’extérieur, mais a omis de dire que c’est un pays divisé en interne »

Que peut-on retenir de ce discours du président de la République ?

« Le président nous présenté un Sénégal flamboyant à l’extérieur mais a omis de dire que c’est un pays divisé en interne. À mon avis l’élément le plus important de ce discours, c’est quand le président de la République instruit aux forces de défense la protection des ressources naturelles. Vous l’avez tous vu avec Yaya Jammeh le pillage systématique de la forêt casamançaise et c’est cela qui serait dramatique. L’armée sénégalaise qui parvient à gagner la guerre en Casamance et puis que notre pays perde la bataille avec la déforestation, avec des gens qui menacent nos forêts. L’autre élément le plus important sur l’implication de l’armée est que notre pays va bientôt être un pays pétrolier, Exploiter le pétrole ça demande de renforcer les capacités navales de notre armée. Et protéger les ressources naturelles, c’est une question de survie nationale et de sécurité nationale. Il faut que le Sénégal se donne les moyens de protéger le peu de ressources naturelles qui nous reste, et c’est une bonne chose que le président implique l’armée en la matière.

Fichier électorale

Autre chose encore importante est que le président nous apprenne qu'aujourd'hui en terme de fichier électoral, on avait escompté avoir 4 millions d’inscrits, Et qu'aujourd’hui l’état du Sénégal à 5.501.667 d'enrôlés. Ça veut dire que le pays est composé de citoyens. Et malgré l’agitation politicienne, le Sénégal est une grande démocratie et les sénégalais préfèrent donner le rendez-vous aux hommes politiques le jour des élections. Et c’est ça qui est bizarre au Sénégal cette agitation politicienne et le calme citoyen. À mon avis il y a cette maturité du peuple et cette immaturité des hommes politiques. Aujourd’hui les sénégalais savent que tout débat doit se trancher par les élections et toute la classe politique devrait réfléchir sur le fait qu’on est aujourd’hui 5 millions d’inscrits alors qu'on attendait 4 millions d’inscrits. Les hommes politiques devraient réfléchir sur ce qui l'identité de ces à peu près 2 millions de nouveaux inscrits. Que représentent-ils et qu’est ce qu’ils comptent faire ? À mon avis c’est un débat très sérieux que les hommes politiques devaient poser.



Débat sur les élections législatives

« C’est très important les prochaines élections législatives. Mais comme je dis souvent, notre pays est victime de certains anachronismes démocratiques c’est quoi ces anachronismes démocratiques ? Il n'y a jamais de débat de fond dans le pays et comme je dis souvent par exemple l’armée a gagné la guerre en Casamance, ça serait bien que pendant les législatives que les hommes politiques nous disent comment ils comptent gagner la paix en Casamance. Majorité comme opposition. Mais pour avoir un véritable débat sérieux, il faudra que le pays sorte de ces anachronismes démocratiques. Et cela c’est quand y’en a marre veut manifester et que ça devienne une polémique. A mon avis les polémiques aux Sénégal ne doivent plus porter sur les marches mais sur la mobilisation à mon avis c’est là que doit porter la polémique, mais est ce qu’on va autoriser la marche de « y’en a marre » les provocations inutiles des gens du gouvernement tout ceci sont des débats éculés … nous devons dépasser ça.

Il ne faudrait plus qu’on accepte un débat sur les libertés publiques parce que l’alternance de Macky et de Wade c’est un trou des libertés publiques. Exigeons un débat sérieux sur les prochaines législatives.



Par rapport à l’appel du président pour que tout le monde le rejoingne pour l’émergence du pays ?

Non mais ça ce n’est pas démocratique. Un être humain normal a deux poumons pour respirer une démocratie qui fonctionne a deux poumons pour respirer … Une démocratie fonctionne quand il a deux poumons. Les deux poumons c’est la majorité et l’opposition. Le président n’a pas à lancer l’appel pour que les gens l’accompagnent mais il a sa majorité il n’a qu’à gouverner et présenter un bilan, qu’il fasse son travail et l’opposition fera son travail de critique et le jour des élections le peuple va trancher. Un débat démocratique se tranche lors des élections si ce n’est pas le cas, c’est la transhumance donc il n’a pas à appeler l’opposition pour qu’ils travaillent ensemble. Il peut les appeler peut être à un dialogue national. Dans une démocratie il y a ce qu’on appelle la division du travail. Pour qu’une démocratie fonctionne il faut que les deux poumons fonctionnent et c’est la majorité et l’opposition. Et s’il n’y a pas d’opposition cela devient comme l’Union soviétique...