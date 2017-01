Yéya Diallo, Présidente MNJF : « Khalifa Ababacar Sall est le responsable de tous nos problèmes au Ps, tous les autres sont des victimes »

La Présidente du mouvement national des jeunes filles du Parti socialiste rue dans les brancards et avance que tous les problèmes que connaissent le parti n’ont qu’un seul dénominateur commun : Khalifa Ababacar Sall. Elle faisait face à la presse suite à l’inculpation du maire de la Médina Bamba Fall dans l’affaire du saccage du siège du parti.

« En tant que jeunes, nous déplorons le fait qu’un pan de la jeunesse soit instrumentalisé pour des intérêts particuliers d’un clan ou d’une personne. Khalifa Ababacar Sall est le responsable de tous nos problèmes au Ps, tous les autres sont des victimes. Les jeunes ont porté le combat d’un poltron froussard, d’un peureux, le rôle des jeunes c’est de poser des débats d’idées », a-t-elle ajouté.

«Nous sommes très conscients de notre responsabilité et de la partition que nous avons à jouer en tant que formation politique et nous n’y renoncerons jamais. Les jeunesses féminines manifestent toute leur indignation et leur amertume sur les propos discourtois tenus à l’endroit de notre Secrétaire Général, le Président Ousmane Tanor DIENG. Ainsi, nous, mettons en garde que les tentatives de combattre le Secrétaire Général seront vaines », clamera la patronne des jeunes filles du PS.





En définitive, les jeunesses féminines de réitérer leur engagement aux côtés de leur Secrétaire général, le Président Monsieur Ousmane Tanor DIENG « dans la poursuite et l’exercice des missions qui découlent du mandat qui lui est confié ».