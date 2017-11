Yeumbeul Nord : Les femmes reçoivent un financement 6 millions de FCFA

Des associations des femmes de Yeumbeul étaient confrontées à des problèmes d’organisation, d’épargne, de perte, de formation, etc. Ainsi leurs économies s'étaient volatilisées. Soucieux du bien-être de sa population en général et particulièrement les femmes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, le Maire de Yeumbeul Nord, Daouda Ndiaye, dans ces actions de lutte contre la pauvreté, a organisé les femmes pour la mise en place d'une Micro finance communautaire.



L'édile a ainsi remis un chèque de 6 millions de FCFA aux femmes de Yeumbeul, pour l'ouverture de 5 unités de production : textile, transformation de céréales locales, savonnerie et micro jardinage. Un projet qui doit générer, selon le Maire, 210 emplois direct et des centaines d’emplois indirects. La mise en œuvre sera assurée par EC Enel Consulting.



A en croire le Maire de Yeumbeul, les femmes de la Commune vont recevoir des formations qui leur permettront de gérer leurs activés. "Elles seront aptes à gérer elles-mêmes leurs business et n’auront besoin que de supervision. A la fin, il est prévu une foire communale pour l’exposition des produits du projet", a expliqué l’édile.



La première adjointe au maire, Soxna Ndiaye et ses camarades vont ainsi élaborer des plans d’affaires dans quelques domaines de vente et de production de denrées alimentaires. Les bénéficiaires ont magnifié les avantages d’un tel projet.