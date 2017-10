Yémen : Y a-t-il des candidats à l’indignation ? (Abdou Aziz Ndiaye)

La situation au Yémen ne cesse de se détériorer. Les musulmans y exercent sur les musulmans toutes sortes d’exaction. Les musulmans y tuent sauvagement les musulmans à tel point que le 29 septembre 2017, l’Onu a décidé d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre dans ce pays. En principe, les experts nommés à cet effet remettront leur rapport au conseil des droits de l’homme de l’Onu dans un an. En attendant, le Yémen continuera d’être la scène où se déroule la pire catastrophe humanitaire au monde. Les enfants, ces êtres magnifiques, sont les principales victimes. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations-Unies nous informe que 11 millions d’enfants yéménites sont innocemment confrontés à la pire crise alimentaire au monde, à une épidémie de choléra dont l’ampleur est une première mondiale et à l’absence d’accès aux soins médicaux. Corollaire : Toutes les dix minutes un enfant yéménite meurt selon l’Unicef. Dans cet environnement apocalyptique, il est évident que la scolarisation des enfants est loin d’être une préoccupation. En effet, le système d’éducation n’existe quasiment plus.

Rappelons que cette guerre fratricide au Yémen est une guerre pour la conquête du pouvoir. Elle oppose une coalition de pays dirigée par l’Arabie Saoudite (le Sénégal en fait partie) aux rebelles houthis soutenus par l’Iran… Elle fait partie des multiples facettes de la rivalité géostratégique entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Cette rivalité structurelle gangrène la Oummah parce que source de division. Entretenue des fois par une haine viscérale entre sunnites et chiites, elle pourrit la vie des musulmans qui s’en tiennent à leur seul statut de musulman. Les musulmans qui se limitent à leur appartenance au parti d’Allah…

Nous ne cesserons d’inviter les musulmans à s’indigner pour la situation inhumaine au Yémen comme ils l’ont fait pour les Rohingyas. Nous y invitons l’imam Massamba Diop de Jamra, M. Bougane Guèye Dani, M. Sidy Lamine Niass, imam Dame Ndiaye, oustaz Mamadou Lamine Dramé, M. Ahmed Khalifa Niass, oustaz Alioune Sall, oustaz Iran Ndao, imam Ahmadou Makhtar Kanté, oustaz Taib Socé et oustaz Cheikh Tidiane Bitèye. (La liste n’est pas exhaustive). Nous nous permettons de les inviter à s’indigner parce que ce sont des musulmans sincères et de surcroit des hommes de médias. Des leaders. Indignons-nous et usons de notre principale arme : l’invocation. Supplions Allah swt pour qu’Il mette fin à la guerre au Yémen !



Abdou Aziz Ndiaye

Economiste

Spécialiste en management logistique et ingénierie des transports

Spécialiste en commerce et management des affaires internationales

