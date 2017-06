Yaya Touré, ça continue !

Particulièrement actif sur le front des transferts, les Citizens ayant déjà bouclé les arrivées de Bernardo Silva et Ederson avant même l'ouverture officielle de la période de mercato, Manchester City a également décidé d'offrir un nouveau contrat à Yaya Touré, pourtant placardisé en début de saison et longtemps annoncé sur le départ.

A l'inverse de Gael Clichy, Bacary Sagna ou Pablo Zabaleta, tous en fin de contrat et qui n'ont pas été conservés, l'ancien Monégasque s'est vu offrir un nouveau bail d'un an. "Manchester City est ravi d'annoncer que Yaya Touré a prolongé son contrat d'un an avec le club. Le milieu ivoirien, qui a rejoint City en provenance de Barcelone en 2010, a été une figure emblématique des six titres glanés par le club depuis", a annoncé le club mancunien dans un communiqué, Yaya Touré ayant notamment été décisif dans la conquête des deux titres de champion d'Angleterre (2012, 2014) remportés par les Citizens.

Et Txiki Begiristain, le directeur sportif du club d'ajouter: "Yaya a été un fantastique serviteur de Manchester City et continue à être un membre vital du groupe de Pep Guardiola. Il est l'un des joueurs les plus expérimentés et populaires du club et nous ne pouvions pas être plus heureux de le voir rester pour s'embarquer avec nous dans ce que nous espérons être une saison très excitante."