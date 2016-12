Yaya Jammeh répond : « Ce n’est pas à Paris que l’avenir de la Gambie va se décider »

Le président sortant de la Gambie, Yaya Jammeh n’a pas du tout apprécié les injonctions de Paris et de Dakar l’appelant à céder le fauteuil du président de la république, à son vainqueur Adama Barrow. Dans une déclaration télévision hier, mardi 20 décembre, Jammeh est monté au créneau pour faire savoir à différentes chancelleries que «ce n’est pas à Paris que l’avenir de la Gambie va se décider». « Je ne suis pas un lâche. On ne peut pas intimider ou violer mes droits. Telle est ma position. Nul ne peut me priver de la victoire à l’exception d’Allah le Tout-Puissant », a déclaré Yahya Jammed, cité par l’agence Reuters, mardi 20 décembre, à la télévision publique.



Le président sortant a également condamné la médiation de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour tenter de résoudre la crise post-électorale en Gambie. « Avant même de venir, ils avaient déjà déclaré que Jammeh devait partir. Je ne partirai pas », a-il souligné en référence à la visite la semaine dernière des chefs d’État de la délégation de la Cedeao.





Battu lors l’élection présidentielle le 1er décembre dernier, le président autocrate a fait une volte-face pour contester les résultats en saisissant par la même occasion la cour suprême qui n’existe que de nom avec un seul juge...