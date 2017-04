Yaxam lâche du lest : vers une autorisation de la marche de Y en a marre

Sourd à tous les appels et pressions depuis 72 heures, et décidé à organiser sa marche qui devait être finalisé par un rassemblement, demain, à la Place de l'Obélisque, le Ministre Secrétaire d'État à la Communication aurait fini par renoncer à son projet, suite à d'instances échangés avec les autorités du ministère de l'intérieur.

Parce qu'il avait la loi de son côté, pour avoir été le premier à déposer une demande d'autorisation de marche et de rassemblement, Yakham Mbaye n'avait pas voulu laisser une alternative au mouvement Y en a marre qui veut organiser la même manifestation, le même jour et à la même place.

Cependant, nos sources informent que ceux qui ont oeuvré à le dissuader lui ont fait savoir qu'il avait déjà largement relevé son défi : installer le doute quant à la crédibilité de Y en a marre, provoquer une certaine division dans les rangs des souteneurs du mouvement contestaire, surtout dans la sphère hip hop ; provoquer la mobilisation des habitants de Colobane et environs hostiles au projet de Y en a marre.

Reste maintenant à savoir si ces derniers parviendront à rassembler un million de Sénégalais opposés au régime du Président Macky Sall comme ils l'ambitionnent.