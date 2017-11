Yawmoul Khoud's : Médina Baye réaffirme son soutien au peuple de Palestine

L'objectif de cette journée est de raffermir les liens religieux entre la cité de Baye Niass et le pays islamique qu'est la Palestine. Une manière également d'apporter un soutien au peuple de Palestine face à Israël. Tenue sous la présence du khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, cette journée a vu la participation des ambassadeurs de six pays arabes au Sénégal. Cette délégation a été dirigée par l'ambassadeur de Palestine au Sénégal, qui a réaffirmé sa reconnaissance aux cités religieuses du pays. " Nous sommes honorés d'être ici. Nous sommes aussi très reconnaissants des grands érudits du Sénégal " a t'il martelé.En attendant la nuit du gamou prévue ce 30 Novembre, le ballet des hommes politiques poursuit son bonhomme de chemin. Après le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est attendu dans la cité religieuse pour présider la cérémonie officielle de cet après midi...