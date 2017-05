Yakham Mbaye :" Macky Sall avec son Étalon de cheval va remporter la course des législatives"

Si les élections législatives sont assimilées à une course, il n'y a pas de doute Macky Sall sera le vainqueur, car il a l’étalon et les autres comme des joker vont suivre derrière. Une belle image de Yakham Mbaye pour estimer que le président de la République aura une majorité absolue à l’assemblée nationale. Le secrétaire d’État à la communication et des responsables politiques de l'APR assistaient à la rencontre des laobés sous la houlette de Ndiaye Ngom et qui prêtaient allégeance au chef de l'Etat...