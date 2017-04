Yakham M'baye à Y'en a marre : " Goor la" (vidéo)

Douma djiguene goor la. Cette réponse du secrétaire d' État Yakham Mbaye au mouvement Y'en a marre sonne comme une réponse du berger à la Bergère. " Nous serons des répondeurs automatiques kou wakh gnou tontou " une position offensive pour aller jusqu'au bout et gagner les élections. Yakham Mbaye dit confirmer ses propos et martèle que Kilifeu,Thiate et Fadel Barro sont des corrompus et qu'il est prêt à apporter des preuves de ce qu'il avance...