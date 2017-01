Yacine Brahimi : «C’est très dur de sortir au premier tour… »

Le milieu du FC Porto, Yacine Brahimi après l’élimination de l’Algérie s’est dit très déçu d’être sorti au premier tour.

« On est très déçu, on voulait bien finir en gagnant, on n’a pas réussi à le faire, on a fait un bon match en menant au score, mais on a fait pris deux buts que l’on pouvait éviter. C’est très dur de sortir au premier tour, il faut maintenant que l’on assume les erreurs et que l’on aille de l’avant parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent », dira t’il en zone mixte. Le numéro 11 algérien a noté que cette désillusion ne sera pas une cassure de l’équipe, « on est des hommes, il faut que l’on se relève, on s’est fait éliminer, mais je ne baisserai pas les bras, on va relever la tête et aller de l’avant » notera t’il.

« On regrette le Zimbabwe, la Tunisie et même aujourd’hui. On savait que c’était dur mais on y croyait. Il faut passer à autre chose » a-t-il conclu...