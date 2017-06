YOUSSOU DIÈYE PRÉSUMÉ VIOLEUR DE LA FILLETTE DE 18 MOIS ARRÊTÉ À TOUBA : Les parents et proches de la famille réclament justice

Dans un reportage de nos confrères de Thies24 qui se sont déplacés jusqu'à la maison de la petite fille de 18 mois violée, les parents et les proches de la famille ont fermement condamné l'acte avant de réclamer que justice soit faite de la manière la plus sévère.

L'un des parents de la fillette, le grand frère de son père explique que Youssou Dièye, le présumé violeur qui a été arrêté à Touba, passait la journée et la soirée avec le père de la petite car étant son meilleur ami. Ils trainent ensemble tous les jours, raison pour laquelle, il s'est demandé qu'elle doivent être les motivations de celui-ci pour faire subir cela à une petite de fille de 18 mois. Ahmadou Sarr de dire qu'on doit demander à Youssou Dièye, pourquoi il a fait ça et quelles étaient ses motivations. Les autres voisins interrogés ont exigé que justice soit faite mais dans sa manière la plus sévère. Certains même réclament que l'auteur de cet acte odieux soit tué pour que justice soit faite. Ils ont été nombreux à réclamer justice et espèrent que le présumé violeur passera le restant de sa vie en prison.

Pour le moment Youssou Dièye, le présumé violeur de la fillette de 18 mois, domiciliée au quartier Randoulène à Thiès non loin du cimetière Madoki a été arrêté hier à Touba dans une maison de marabout où il s'était réfugié depuis l'éclatement de cette affaire. Il a été conduit au Commissariat de Thiès où il est en garde à vue.

Nous y reviendrons...