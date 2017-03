YAYE FATOU DIAGNE : " Les femmes ont beaucoup évolué... C'est dommage qu'un maire puisse être arrêté aussi facilement "

Le 8 mars célébré pour la troisième fois consécutive par Yaye Fatou Diagne à Kaolack, a été l'occasion pour les femmes d'échanger autour du thème '' la femme dans un monde du travail en perpétuelle mutation pour une planète 50-50 d'ici 2030 ''. Dans le cadre d'une plateforme mise en branle pour prendre en charge leurs préoccupations, les femmes ont ainsi abordé des questions relatives à leur autonomisation, mais aussi au rôle qu'elles devraient jouer dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal Émergent ''. Une occasion saisie par la leader politique pour déclarer que les avancées sont significatives et visibles dans plusieurs secteurs. Yaye Fatou Diagne de confier qu' '' au Sénégal, il s'agit d'une autonomisation économique de la femme qui est visée'', avant de marteler que cette dernière a '' beaucoup évolué surtout sur le plan psychosocial''.



Interpellée sur le placement sous mandat de dépôt du maire de Dakar, la mairesse de Ngathie Nawdé fait part de toute sa désolation. '' Il n'est pas très recommandé de parler d'un dossier qui est en instruction. Mais Khalifa Sall est un collègue maire et nous déplorons cette situation. C'est vraiment dommage qu'un maire puisse être arrêté comme ça, aussi facilement. Les maires ont été élus par les populations. Il y a lieu de voir les voies et moyens à emprunter pour gérer la question du statut de l'élu local'', aura-t-elle dit à ce propos.



La rencontre a été estampillée d'un cachet populaire fort important, les femmes ayant massivement répondu à l'appel.