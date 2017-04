« Y en marre » à l’Assemblée nationale : « Aucune chance » selon le député Cheikh Seck

Pour le député socialiste Cheikh Seck, les membres du mouvement « Y en marre » n’ont aucune chance de siéger à l’assemblée nationale, si cela était réellement leurs vœux. «Je veux juste leur dire que l'Assemblée nationale ne va jamais recevoir des jeunes comme eux. Qui n'ont aucune référence. Que ce Mouvement sache qu'un rassemblement est différent de l’électorat politique. En plus une opposition sans stratégie a mobilisé à leur place en politisant certaines affaires » a-t-il déclaré.

A propos de cette opposition, le député de noter qu’elle est en perte de vitesse et ne fait aucunement le poids devant la coalition Benno Book Yakaar.

« Elle manque de stratégie et sait bel et bien qu'elle ne peut en aucun cas imposer une cohabitation. Et ce pays ne peut pas être gouverné dans la stabilité sans les Présidents Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse »

Pour finir, le député s'est prononcé sur l’arrivée annoncée de Me Wade « et soit disant tête de liste de l’opposition », en lui conseillant ceci: « après avoir dilapidé les ressources naturelles du Pays, il n’a qu' à aller prier pour demander pardon au bon Dieu ».