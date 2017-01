Xane D’Almeida élu meilleur joueur du mois de décembre

Jugez plutôt, Tarbes-Lourdes est resté invaincu sur ces trois matchs et a rééquilibré son bilan (8 victoires et 8 défaites en 16 matchs). Il va donc falloir faire attention au retour des pyrénéens et de ses trois nouvelles recrues étrangères dans la seconde partie de saison.



Et dans ce retour en forme, Xane d’Almeida a été primordial (17.7 points, 4 rebonds, 8.3 passes décisives et 2 interceptions pour 22 d’évaluation en 33 minutes) tout en étant nommé MVP de la dernière journée. S’il est épargné par les blessures en fin de saison, il pourra apporter toute son expérience dans les objectifs de fin de saison.





Basket 221