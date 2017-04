" Wiri Wiri " soumis au référendum du public

Suite et pas fin de " wiri wiri". Les artistes de la série à succès dans un événement spectacle dénommé " référendum" invite le public à voter oui ou non pour la fin de la série dont certains trouvent qu'elle est interminable. Une sorte de référendum comme on en voit en politique pour respecter le choix des électeurs.