Willane répond à Bamba Fall : « Il ne cessait de pleurer sur son sort en prison… »

Le porte-parole du PS, Abdoulaye Willane n’a pas tardé à apporter la réplique à Bamba Fall, le maire de la Médina et à Me « Buzz » El Hadj Diouf. « Bamba Fall et ses acolytes on raté une belle occasion de se taire, tout comme leur avocat. Bamba Fall doit avoir honte d’ouvrir sa bouche. Il doit réfléchir avant de parler d’otage politique, parce que pour ce qui le concerne, il a perpétré un coup qui aurait pu déboucher sur mort d’hommes. Pendant tout le temps qu’il était en prison, il n’a cessé d’envoyer des émissaires, des notables pour se plaindre de ses conditions de vie en milieu carcéral » a fulminé Willane dans "le Pop" qui n’a pas raté Me Diouf qui selon lui, passe son temps à calomnier les gens.