West Ham: Retour incertain de Diafra Sakho cette saison

L'international sénégalais avait subi une intervention chirurgicale d'une blessure au dos en novembre.



Sakho est maintenant de retour, mais les médecins West Ham disent qu'il aura besoin d'une longue période de renforcement de son aptitude.



Stijn Vandenbroucke, le médecin de Diafra a déclaré dans belfasttelegraph: "Nous devons être conscients que Diaf est essentiellement au début de son programme personnel d'entraînement d'avant la saison".



"Quand les joueurs reviennent d'une blessure grave, ils passeront de quatre à cinq semaines de travail avant la saison pour renforcer leur force et leur condition physique. Et, après avoir subi une opération de dos et trois mois de rééducation, un joueur a besoin de temps pour atteindre une condition physique suffisante avant que nous puissions envisager de le rendre disponible pour la sélection dans la Premier League. "



Wiwsport