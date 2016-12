West Ham : Diafra Sakho, coup dur confirmé

Les derniers espoirs de participer à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) tombent à l’eau pour Diafra Sakho. Blessé aux ischio-jambiers fin novembre contre Manchester United (1-1) alors qu’il revenait tout juste de blessure, l’attaquant de West Ham sera éloigné des terrains pendant encore six à huit semaines, a fait savoir ce jeudi son entraîneur Slaven Bilic. Le joueur de 26 ans manquera sa deuxième CAN consécutive avec le Sénégal…