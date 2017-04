West Ham : Après 5 mois d'absence : Diafra Sakho a rejoué

Apres 5 mois d'absence hors des pelouses, Diafra a fait son apparition avec West Ham. L'attaquant sénégalais était victime d'une blessure au dos qui lui avait coûtait des mois d'absence et une indisponibilité pour la Can Gabon 2017.



Actuellement il s'est remis de sa blessure et commence à rejouer à Westham, à 7 journées de la fin du championnat. L'ancien meilleur buteur de la Ligue 2 française, a inscrit 1 but en cette saison avant sa blessure.



