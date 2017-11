Week-end des lions: Liverpool de Sadio Mane affronte Chelsea ce samedi

Après leur victoire contre Southampton le week-end dernier, Sadio Mane et ses coéquipiers joueront contre Chelsea ce samedi pour un derby très attendu. Un duel entre deux grands clubs qui sont en train de faire de bonnes choses en Premier League.



Liverpool qui occupe actuellement la 5e place avec 22 points se bat pour être présent dans le « Big Four ». Avec un Sadio Mane et Salah explosifs ces derniers temps, les reds veulent retrouver l’élite cette saison.







Chelsea est quant à lui troisième du classement et enregistre 25 points. Il est devancé par Man City et Manchester United qui occupent la première et deuxième place.







wiwsport