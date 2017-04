Week-end des Lions : Gana Gueye à l’assaut de Kouyaté et Diafra

ANGLETERRE



BON et Alfred croisent Mbaye Niang



En Premier League anglaise, pour le compte de la 31ème journée, Hull City de Baye Oumar Niasse et Alfred Ndiaye reçoit Watford de Mbaye Niang. Premiers non relégables avec 30 points, les Tigers doivent gagner pour rester hors de la zone de danger.



Mame Biram en déplacement à Swansea



Après 4 défaites de suite, Stoke City de Mame Biram Dioui a arrêté l’hémorragie en prenant le dessus sur Huli City (3-1). Les Potters qui ont 11 points d’avance sur la zone de relégation peuvent sereinement aborder leur rencontre face à Swansea.



Gana défie Kouyaté et Diafra



7ème de la Premier League anglaise avec 57 points, Everton d’Idrissa Gana Guèye se bat pour décrocher la qualification pour l’Europa League. Les Toffees doivent l’emporter sur la pelouse de West Ham de Cheikhou Kouyaté et Diafra Sakho qui est encore sous la menace d’une relégation en D2 anglaise.



FRANCE



Cheikh Ndoye et Famara se rendent à Dijon



Pour le compte de la 34ème journée de la Ligue 1 française, Angers de Cheikh Ndoye et Famara Diédhiou se déplace sur la pelouse de Dijon. Les Angevins restent sur 3 défaites de suite et doivent rectifier le tir pour ne pas s’enfoncer au en bas du classement.



Zargo face à Ismaïla Sarr



Lanterne rouge il y a peu, Lorient de Zargo Touré a effectué une série de 3 victoires de suite pour se relancer dans la course pour le maintien. Les Merlus sont premiers relégables et doivent battre Metz pour sortir de la zone de relégation. Les Messins quant à eux, pourront compter sur Ismaïla de retour de blessure et auteur d’un joli but face à Caen (2-2).



Saivet et Mbengue accueillent Rennes



Saint-Etienne d’Henri Saivet et Cheikh Mbengue doit réagir après sa lourde défaite sur la pelouse de Marseille (4-0). Les Stéphanois tenteront de s’imposer lors de la réception de Rennes pour se relancer dans la course pour l’Europe.



Sankharé reçoit Bastia



Bordaux de Younousse Sankharé reste sur deux victoires précieuses contra Metz et Nantes. Les Girondins, actuels 5èmes, peuvent marquer des points précieux pour la qualification à l’Europa League en cas de victoire sur Bastia.



ITALIE



Koulibaly veut doubler l’AS Rome



En Serie A, la 33ème journée verra Naples de Kalidou Koulibaly affronter Sassuolo. 3èmes avec 70 points, les Napolitains sont invaincus depuis 6 rencontres et peuvent s’emparer de la 2ème place en cas de victoire combinée à un défaite de l’AS Roma à Pescara.



Baldé Diao pour le rachat contre Palerme



Après une défaite et un nul, la Lazio Rome de Baldé Diao Keita compte bien se remettre en selle dans la lutte pour l’Europa League. Les Romains auront l’occasion de se racheter lors de la réception de Palerme.



TURQUIE



Sow face à l’ennemi Galatasaray



3ème avec 50 points, Fenerbahçe de Moussa Sow affronte son grand rival, Galatasaray. Une rencontre à enjeu puisque le club de Moussa n’a qu’un seul point d’avance sur Galatasaray.







Stades