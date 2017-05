Washington : Un avion s'écrase en plein milieu d'un boulevard

#BREAKING Small plane crash in Mukilteo, WA near SR 525



WATCH LIVE: https://t.co/k4lSvhJ9lA pic.twitter.com/WhqREWFrmN

— KING 5 News (@KING5Seattle) 2 mai 2017



Les images sont impressionnantes. Elles ont été prises par une caméra embarquée depuis la voiture d'un automobiliste, coincé dans un embouteillage. On peut y voir un avion voler à très basse altitude avant d'accrocher les câbles électriques et de prendre feu. Un épais nuage de feu et de fumée se dégage dans la foulée.Heureusement, le pilote n'a pas été blessé car il a réussi à rapidement s'extraire de l'appareil. Victime d'une panne mécanique qui a provoqué une perte de puissance, il a tenté de se poser sur le boulevard, comme l'ont expliqué les enquêteurs à Fox 13, repris par 20 Minutes. Un témoin, lui aussi pilote, a expliqué qu'il avait fait "un travail incroyable". L'avion a finalement été hélitreuillé.