Wade se confesse : « Je suis conscient que j’ai commis beaucoup de pêchés, je prie toujours Dieu pour qu’il me les pardonne ».

Me Abdoulaye Wade était cet après midi dans les locaux de Walfadjri pour présenter ses condoléances au Président du Groupe Sidy Lamine Niass, après le rappel à Dieu de son frère et Khalife de Léona Niassène. Une occasion pour l’ancien Chef de l’État de rappeler l’importance des marabouts dans une société. Mais aussi le sens du pardon. Il a révélé avoir demandé toujours pardon à Dieu pour absoudre ses « nombreux pêchés ».

« Les savants disent que si quelqu’un fait la « Chahada » il est musulman et personne ne peut le lui contester. C’est tout ce que l’on demande à l’humain. Le reste ce sont des devoirs à accomplir. (…) On dit que Allah est généreux et qu’il pardonne beaucoup quand on a enfreint les nombreuses règles qui sont prescrites par la religion. Je prie toujours Dieu pour qu’il pardonne mes pêchés. Je suis conscient que j’en ai commis beaucoup. Mais je suis sûr qu’il va me pardonner. Parce que j’ai toute ma vie cherché à faire du bien, aider ceux qui souffrent, à prêcher la paix. Et je suis très optimiste pour l’au delà » a-t-il déclaré.

Et sur un ton moins sérieux, l’ancien Président d’inviter ceux qui ont des difficultés pour appréhender l’au delà, « qu’ils viennent me voir et je leur ferais traverser la rampe » a-t-il déclaré dans un éclat de rire généralisé de la salle.