Wade salue les prouesses réalisées par les journalistes sénégalais pour couvrir les législatives

La campagne électorale aura révélé à Me Abdoulaye Wade la bravoure des reporters sénégalais. La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal l'a signalé lors de son point de presse de ce mercredi 09 juillet. Selon l'ancien président du Sénégal, les journalistes qui le suivaient faisaient montre d'abnégation et il lui arrivait même de dire à Me Madické Niang de leur demander de descendre du toit des véhicules où ils se mettaient rien que pour avoir des images.