Wade largue sur la descendance maraboutique : « Les guides religieux n’ont jamais amassé des fortunes, mais leur descendance est différente »

Me Wade qui était chez Sidy Lamine Niass hier pour présenter ses condoléances, a aussi beaucoup disserté sur ses connaissances islamiques. Il a aussi défendu les guides religieux qui selon lui, étaient avant tout des enseignants. Et n’étaient donc pas intéressés par les choses d’ici bas. Contrairement à leur descendance pour la plupart des milliardaires, aujourd’hui.

« Les gens ne connaissent pas les confréries religieuses. Ils ne les connaissent pas, parce que le colon, ce qui l’intéressait c’était d’avoir des intermédiaires avec les populations. Mais les choses ont changé aujourd’hui. La catégorie des intellectuels de l’après guerre, trop influencée par le Marxisme, voulait absolument ignorer les marabouts, mais c’est l’ignorance la plus totale. C’est une erreur d’intellectuels égarés. Le marabout, signifie l’enseignant. Ce sont des guides religieux et ils n’ont jamais amassé des fortunes et des milliards. Maintenant leur descendance est différente, mais ce qui importe c’est le Chef religieux et se qu’il représente » a-t-il fait remarquer.