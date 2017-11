Wade en partie Responsable du retour de l'esclavage en Lybie...

Au sujet de la Lybie: En guise de Rappel le 9 Juin 2011, Pour que le président Nicolas Sarkozy soutienne son fils Karim Wade dans sa logique de Dévolution Monarchique, le président sénégalais a choisi Benghazi, capitale de la Libye libre, pour lancer cet appel au maître de Tripoli : « Plus tôt tu partiras, mieux ça vaudra ». « Aujourd’hui je te regarde dans les yeux pour te dire qu’il faut arrêter les tueries en décrétant un cessez-le-feu », a lancé le président sénégalais au Guide libyen retranché à Tripoli.



« Dans l’intérêt du peuple, il faut que tu te retires », a martelé Abdoulaye Wade au cours d’une conférence de presse en compagnie du président du CNT (Conseil national de transition). « Tu as prétendu que ton pouvoir était issu du peuple, mais tout le monde sait que tu as établi une dictature », a déclaré Abdoulaye Wade.



Aujourd'hui la Libye traverse une guerre civile et une anarchie sans précédent, et deux personnes sont Responsables: Wade (risquant sa vie jusqu'à se faire escorter par l'armée française) et Sarkozy. Si la Lybie est retournée à l'époque de l'esclavage aujourd'hui c'est la trahison de ce duo franco-sénégalais à l'encontre de Khadafi. Et quand deux traitres s'allient, l'un (Sarko) trahit toujours l'autre (Wade). Les observateurs connaissent la suite... Et les deux responsables sont en vie.



Tahirou Sarr

Analyste/Conseiller Politique