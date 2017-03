WEEK-END POLITIQUE : Mimi accélère sa cadence politique dans le Saloum

Visiblement, Mimi Touré joint le geste à la parole. Elle disait récemment dans une interview : "Kaolack, j'y suis, j'y reste, je m'y enracine"; nos antennes nous rapportent que sans coup férir, elle accélère sa cadence politique dans le Saloum. On l'a vue samedi chez les "siens" à Passy au ziar de feu Serigne Mbara Touré, un mokhadam de la Tidjania dans le Saloum. Le Khalife Elhadji Babacar Touré a salué son retour chez ses parents du Saloum et lui a assuré de son soutien entier dans sa mission auprès de Macky Sall.

L'ancien premier ministre a rappelé la lettre émouvante d'encouragement qu'elle avait reçue lorsqu'elle était ministre de la Justice venant du Khalife signée aussi par de nombreux membres de la famille Touré, lettre dans laquelle ils l'encourageaient à persévérer en se confiant à Dieu. Tard dans la nuit, l'Envoyée spéciale de Macky Sall s'est rendue chez Serigne Mahi Niasse, frère du Khalife de Médina Baye et second dans la lignée.

L'épouse de Serigne Mahi Niasse, Saïda Ndiawa Ndiaye avec la bénédiction de son époux, a lancé le dimanche dans l'après-midi le mouvement "Takku liggeyal Kaolack ak Mimi". Dans la matinée du lundi, Mimi Touré s'est rendue au domicile du Président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, pour lui présenter ses condoléances à l'occasion du décès du frère de son père.

En présence de toute sa famille et de ses proches collaborateurs, Baba Ndiaye, un des ténors politiques de la ville de Kaolack a scellé son partenariat politique avec Mimi Touré, les deux en dehors de la politique entretiennent de solides liens d'amitié.

En compagnie du président du Conseil départemental de Kaffrine Adama Diouf, Aminata Touré et Baba Ndiaye se sont rendus à Nioro sur invitation du Président du Conseil départemental de Nioro, Malaw Sow.