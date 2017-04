WEEK-END DES LIONS : Duel entre Koulibaly et Diao Baldé

ITALIE



Koulibaly contre Baldé Diao, duel pour la C1

Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d’Italie, Naples de Kalidou Koulibaly se concentre dans la lutte pour la 2ème place directement qualificative à la prochaine C1. Les Napolitains doivent se défaire d’un autre concurrent pour l’Europe, la Lazio Rome de Diao Baldé Keïta.



Khouma affronte la Sampdoria

Vainqueur de ses 3 dernières rencontres, la Fiorentina de Babacar Khouma est revenue dans la course pour l’Europe. L’attaquant international sénégalais et ses coéquipiers vont à l’assaut de la Fiorentina.





ANGLETERRE



BON et Alfred face à l’ogre Man City

Hors de la zone rouge grâce à sa victoire sur Middlesbrough (4-2), Hull City de Baye Oumar Niasse et Alfred Ndiaye ne compte pas retomber dans ses travers. Les Tigers auront un déplacement très difficile sur la pelouse de Manchester City.



Mame Biram défie Liverpool sans Sadio

Restant sur 3 défaites de suite, Stoke City de Mame Biram Diouf se rapproche dangereusement de la zone rouge. Les Potters ont intérêt à réagir lors de la réception de Liverpool privé de Sadio Mané dont la saison est terminée après sa blessure au genou contre Everton.



Kouyaté et Diafra pour le réveil

Les choses ne vont pas non plus pour West Ham de Cheikh Kouyaté et Diafra Sakho. Les Hammers ont perdu leurs 5 derniers matchs et ne sont plus qu’à 5 longueurs de la zone de relégation. La victoire sera obligatoire lors de la réception de Swansea.



Gana reçoit le champion en titre

Après deux matchs difficiles à l’extérieur contre Liverpool (2-0) et Manchester United (1-1), Everton d’Idrissa Gana Guèye reçoit Leicester. Une victoire face au champion en titre permettrait aux Toffees de rester dans la course pour l’Europe.





FRANCE



Ndoye et Famara croisent le leader Monaco

Angers de Famara Diédhiou et Cheikh Ndoye font face à un adversaire de taille lors de la 32ème journée. Les Angevins accueillent l’actuel leader de la Ligue 1, Monaco qui n’a concédé que 3 défaites en 30 matchs.



Zargo se rend à Lyon

Lorient de Zargo Touré, victorieux lors de ses 2 derniers matchs, a quitté la dernière place du classement. Les Merlus restent, cependant, relégables et devront se déplacer à Lyon pour arracher un bon point.



Saivet et Mbengue accueillent Nantes

Largué dans la course pour l’Europe, Saint-Étienne d’Henri Saivet et Cheikh Mbengue n’a plus grand chose à jouer. Les Verts vont en découdre avec Nantes à Geoffroy- Guichard.