Vous vous contredisez et vous vous trompez sur le franc CFA (Par Mamadou Sy Tounkara)

Monsieur Macky Sall

Président de la République du Sénégal

Dakar - SENEGAL



Objet : Vous vous contredisez et vous vous trompez sur le franc CFA



Monsieur le Président de la République,



En visite d’Etat en France, vous avez affirmé que le « franc CFA est une bonne monnaie à garder ». Ces propos contredisent ce que vous promettiez la veille du 4 avril 2015 quand vous disiez : « Notre défi pour le présent et l’avenir, c’est de gagner notre indépendance économique en nous libérant du besoin de l’aide et de la dépendance de l’extérieur pour tout ce que nous pouvons produire par nous-mêmes ».



Le tout premier petit pas vers l’indépendance économique consiste à avoir sa monnaie. Pouvoir battre sa propre monnaie, définir sa propre politique monétaire sont indiscutablement des éléments d’indépendance économique. La monnaie est un attribut de souveraineté et un levier important de création de richesses.



Le franc CFA est une monnaie créée par la colonisation française le 26 décembre 1945 le jour où la France ratifiait les Accords de Bretton Woods. Son acte de naissance a été signé par le président français De Gaule et son ministre des Finances. Aucun Africain n’était présent. Le siège de la BCEAO n’a été transféré de Paris à Dakar qu’en 1978. C’est la France qui fabrique et garantit toujours cette monnaie pour laquelle nous devons lui soumettre 50% de nos devises (plus quatre mille milliards présentement). Seule la France peut la dévaluer, ce qu’elle a fait 1994.



Pour une économie moderne, l’indépendance monétaire est cruciale. Elle vous permet des marges de manœuvre cruciales en termes de stratégie, de planification, de stimulation, de régulation de votre propre économie. Si la monnaie est bien gérée, elle peut en permanence nourrir le cercle vertueux investissement-emploi-consommation-épargne. Tous les pays émergents ont leurs propres monnaies et les pays ayant le CFA font partie des plus pauvres de la planète.



Pourquoi ? Parce que les principes, les mécanismes et les finalités du franc CFA sont diamétralement opposés à l’indépendance économique.



En vous faisant l’avocat de la continuation du franc CFA, vous vous contredisez avec vos déclarations sur l’indépendance économique et l’Emergence, et vous vous trompez car l’Histoire vous jugera sévèrement car les nouvelles générations rejettent le franc CFA, instrument de domination et d’exploitation coloniales.



Dans ce même discours, vous disiez vouloir « atteindre l’autosuffisance alimentaire, faire reculer la pauvreté, combattre le chômage, réduire les inégalités, faciliter à tous l’accès au logement et aux soins de santé, construire des écoles et des forages, réaliser des infrastructures structurantes ». Tout cela est impossible avec le franc CFA.



Mamadou Sy Tounkara