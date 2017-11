Vote du budget portant sur le projet de finance 2017-2018 : Le groupe parlementaire libéral boycotte Amadou Bâ

Après concertation, le groupe parlementaire libéral Démocratie et Liberté décide de boycotter les débats sur le vote du projet de loi de finance rectificative 2017/2018.



Me Madické Niang et camarades estiment que ce budget ne reflète pas l'intérêt des sénégalais.

Par ailleurs, ces députés libéraux soutiennent que dans ce budget, il n'y a aucune forme de gouvernance sobre et vertueuse...