Vote contre les colonies de peuplement Juif en Palestine : 14 voix demandent le retrait d’Israël

Le Conseil de Sécurité des nations unies a voté une résolution condamnant les colonies de peuplement par Israël dans les territoires occupés et à Jérusalem Est. La même résolution a aussi condamné l'incitation à la violence et les actes de terrorisme entre autres. Cette résolution, la première du genre depuis 8 ans, avait été introduite par la Malaisie, le Venezuela, la Nouvelle Zealand et le Sénégal. Le résultat du vote a donné 14 voix pour, et l'abstention des Etats-Unis d'Amérique.

L'Ambassadeur Gorgui Ciss, Représentant permanent adjoint auprès des Nations-Unies, à cet effet, a produit un discours. Il affirme dans ce dernier qu’ « en décidant de se porter co-auteur de cette résolution 2334, aux côtés de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de la République Bolivarienne du Venezuela, le Sénégal a voulu réaffirmer sa position de principe sur les colonies de peuplement qui sont considérées comme illégales, du point de vue du Droit international ».

« En effet, pendant que le processus de paix est actuellement dans l’impasse, nous assistons toujours à la poursuite et à l’accélération de l’implantation des colonies de peuplement en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est » ajoute t’il.

Pour l’ambassadeur Gorgui Ciss, en plus de compromettre les chances d’une paix entre Israéliens et Palestiniens, la colonisation et l’occupation encouragent la haine et la violence, qui affectent Israéliens comme Palestiniens, deux peuples pourtant appelés à coexister dans la paix et la sécurité, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues.

Aussi conclura t’il, « nous saisissons cette occasion pour réitérer notre réprobation et notre condamnation de la violence et du terrorisme, ainsi que de l’incitation à la haine, quels qu’en soient les auteurs ou les motivations ».