Vote code pénal sur le vol de bétail : Abdou Mbow déplore l’absence de l’opposition et tire sur la coalition « Manko Taxawu Senegaal »

Le député Abdou Mbow a tiré à boulets rouges sur l’opposition qui a marqué de son absence la session consacrée au vote du projet de loi portant Code pénal qui permettra de réprimer plus sévèrement le vol de bétail. Les membres de cette opposition a-t-il accusé, ne sont mus que par des intérêts personnels et intéressés que par les « shows médiatiques ». Il en a profité pour égratigner leur nouvelle coalition et rappelé que celle au pouvoir avait été portée à l’Assemblée sans ceux qui aujourd’hui ont décidé de rejoindre l’opposition.