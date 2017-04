Voleuses de tissus : Les trois multirécidivistes prennent un an de congé

Elle a déjà été condamnée à 4 reprises pour vol. Hier, dès que le juge a prononcé la 5ème condamnation, Mariama Mbengue a piqué une crise. Elle s’est écroulée et a hurlé de toutes ses forces. Deux gardes pénitentiaires sont venus à son secours. Mais elle a refusé de se relever pour aller dans le box des accusés. Devant sa furie, un gendarme et un Agent de sécurité de proximité (Asp) sont venus en renfort. A quatre, ils sont parvenus à la traîner pour l’amener. Elle a continué à pousser des cris stridents, pleurant sur son sort. En effet, le tribunal des flagrants délits de Dakar l’a condamnée à 2 ans dont un an d’emprisonnement pour vol en réunion. Même peine pour ses coprévenues, Aïda Cissé et Fatou Thiaw.



Il ressort des débats d’audience que les prévenues allaient dans des marchés très éloignés de leurs lieux d’habitation pour commettre des vols. Pour leur énième forfait, la bande à Mariama Mbengue a été arrêtée au marché de Thiaroye. Le commerçant Gora Dia a expliqué qu’il y a environ deux mois, les 3 dames se sont présentées dans son magasin. Elles lui ont montré un échantillon de tissu « brodé Autriche » et demandé s’il en disposait. Au moment où, il leur cherchait les étoffes, elles en ont profité pour lui voler deux paquets de tissus. Ensuite, elles sont parties sans acheter, au motif qu’elles se désistaient de leurs achats. « Je n’ai pu constater leur forfait que tardivement ».

« Elles sont revenues un autre jour munies d’un sachet contenant des tissus. Dès leur arrivée, elles m’ont fait croire qu’elles voulaient acheter un mètre de tissu Guipure. Je leur ai dit que je les reconnaissais, tout en leur rappelant leur forfait d’il y a deux mois environ », ajoute-t-il. « Aussitôt, Mariama Mbengue s’est mise à me crier dessus. Elle a commencé à me frapper et à m’injurier. Malgré ses provocations, je leur ai fait savoir que j’allais les conduire à la police. Là, Fatou Thiaw a avoué, tout en précisant qu’elles ont volé les tissus qui étaient dans le sachet en plastique qu’elles détenaient. Elle nous a conduits à la cantine de Mamoudou Thiam, propriétaire des dits tissus », renseigne le sieur Dia. Entendu, Mamadou Thiam a confirmé le vol de 30 mètres de tissus bazin « Vip » d’une valeur de 75 000 F Cfa.

Une affaire de famille



Agée de 20 ans, domiciliée à Yoff et coiffeuse de son état, Mariama Mbengue a reconnu sans ambages les faits, à l’enquête. « C’est une parente qui m’avait commissionné pour que je lui fasse ses achats de tissus. J’ai appelé Aïda Cissé au téléphone pour qu’elle m’accompagne. Cette dernière, à son tour, a appelé Fatou Thiaw et nous nous sommes rencontrées au marché de Thiaroye. Dans une cantine sise au centre commercial, l’idée de voler m’a traversé l’esprit, au moment où le gérant cherchait les tissus », a-t-elle servi. « J’ai pris des tissus “bazin vip” que j’ai dissimulés dans le grand boubou que je portais. Une fois dehors, nous avons acheté un sachet en plastique où j’ai mis les tissus et nous avons continué dans un autre magasin où j’avais volé des tissus, il y a de cela trois mois environ. Malheureusement, le gérant de la cantine nous a reconnues. »



Mais devant le juge, elle a tenté de nier. Sa belle-sœur Aïda Cissé, 26 ans, vivant à Cambérène, l’a démentie. « Dans le magasin, ma belle-sœur a acheté 6 yards wax moyennant 4 000 francs. Au cours de la transaction, cette dernière a profité de l’inattention du gérant de la cantine pour subtiliser des tissus “bazin vip ». La ménagère, Fatou Thiaw, 23 ans, a embouché la même trompette. Ce, tout en versant de chaudes larmes, tentant de toucher la sensibilité du tribunal. Peine perdue ! Le juge leur a fait savoir qu’elles n’avaient pas de chance, car elles avaient été attraites plusieurs fois devant lui.

Ainsi, l’avocat de la défense, Me Makhfousse Thioye, a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale. Il a soutenu que ces femmes ont plus que jamais besoin d’aide, pour avoir plaidé à deux reprises pour le cerveau de la bande, Mariama Mbengue et une fois pour Aïda Cissé. En ce qui concerne, Fatou Thiaw, il a déclaré qu’elle doit bénéficier de circonstances atténuantes, vu qu’elle ignorait les intentions de ses coprévenues. Mais, le parquet avait déjà requis la peine de 2 ans ferme contre les 3 voleuses placées sous mandat de dépôt depuis le 31 mars dernier.

EnQuête