Vol en réunion commis la nuit : La bande qui avait agressé le policier Louis Augustin condamnée

Ils étaient au nombre de 6 personnes mais les plus malchanceux ont étés alpagués.

Assane Ndong chef de la bande, Moustapha Guèye et Grégoire Ngom ont comparu devant le juge statuant en matière de flagrant délit de Dakar pour répondre du délit de vol en réunion commis la nuit avec violence et voie de faits.



C'est à la date du 22 mai que le vigile B.S a noté la présence d'un groupe d’individus agressant des personnes. Il a alerté les policiers du commissariat de Grand Yoff qui n'ont pas tardé à rappliquer sur lieux.



Interrogé le policier Louis Augustin qui faisait partie des personnes agressées, a déclaré que le jour des faits il était à bord de sa moto. Une personne a fait semblant de traverser la route.



« Mais quand j'ai freiné un groupe au nombre de 6 personnes m'a attaqué. Les uns me violentaient tandis que les autres tentaient de soulever ma moto. Mais la police est venue 5 minutes après et les agresseurs ont étés interpellés ».



A la barre, le cerveau de la bande âgé seulement de 19 ans a tenté de se laver à grande eau.



« Je ne connais pas Moustapha Guèye mais Grégoire est mon ami, on était parti juste pour la kermesse » a-t-il dit. Des déclarations confirmées par ses co-prévenus.



Le ministère public a requis une peine de 2 ans ferme pour le délit de vol en réunion et 3 mois pour le délit de violences et voie de faits. Et d'ordonner la confusion des peines selon les dispositions de l'article 5 du code pénal. Selon lui le vigile qui les a identifiés avait largement le temps de le faire d'autant plus que c'est lui qui a avisé la police et il est constant qu'il a eu des violences à l'endroit de la victime.



La partie civile n'a pas réclamée de dommages et intérêts



L'avocat de Moustapha Guèye a plaidé pour la relaxe pure et simple de son client. Selon lui, la partie civile ne connait pas le sieur Guèye et les autres prévenus aussi il n'y a rien dans ce dossier qui peut attester sa culpabilité