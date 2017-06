Vol en réunion : Deux gardiens de la CCBM et leurs receleurs condamnés

Malick Ndiaye, Sylvestre Minquelle, deux agents de sécurité de la CCBM et leur receleur Oumar Dioum ont comparu devant le juge des flagrants délits de Dakar pour les faits de vol en réunion commis dans l’exercice de leurs fonctions après 6 années de travail. Ils vendaient de l’huile de vidange subtilisée dans la société. Oumar Dioum a déclaré qu’il ne connaissait pas l’origine frauduleuse du produit. Quant aux deux autres prévenus ils ont tout simplement reconnu les faits déclarant qu’ils avaient des problèmes pour manger.

Le ministère public a requis l’application de la loi

Les avocats ont plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi parce que les mis en cause sont des délinquants primaires et ils ont déjà été sanctionnés car vont perdre leur boulot.

Le tribunal les a finalement déclarés coupable et condamnés à une peine de 2 ans de prison assorti de sursis en plus de l’interdiction de séjour.