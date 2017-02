Vol avec violence à main armée : Un professeur et son amie agressés à hauteur du rond-point JVC

Les agresseurs à bord de scooters continuent de dicter leur loi aux passants qu’ils croisent sur leur chemin. La semaine dernière, le professeur Ch. D. Guèye et une de ses amies ont été victimes de leurs agissements, aux abords du Rond-point JVC, sis à Liberté VI. Il était 1 heure du matin et la victime, enseignant dans une école de formation de la place, attendait son amie. Subitement, quatre individus à bord de deux scooters ont surgi dans sa direction.

Dans sa plainte déposée à la Police de Dieuppeul, M. Guèye explique que l’un des conducteurs de scooter a foncé sur lui, en brandissant un couteau. Ayant réussi à le freiner, le plaignant a échangé des coups avec l’agresseur. Mais ses acolytes, constatant que leur camarade était malmené, ont décidé d’intervenir à leur manière. D’après le plaignant, un autre agresseur lui a assené un violent coup de brique au niveau de la tempe gauche. La suite, c’est sa copine et les témoins qui l’ont racontée aux policiers car, à cause de la violence du coup, CH. D. Guèye s’est tout simplement évanoui. En effet, dès qu’il a perdu connaissance, les assaillants se sont tout de suite emparés de sa veste, de son téléphone, de son portefeuille et de sa carte vitale française. L’amie du plaignant n’a également pas été épargnée par les malfrats qui l’ont dépouillée de tous ses biens.



Toutefois, elle n’a pas été atteinte physiquement ; tout le contraire de son ami qui a été évacué à l’Hôpital général de Grand-Yoff (HOGGY) où les médecins lui ont fait plusieurs points de suture. Ce n’est que le lendemain que M. Guèye a été informé de l’arrestation de l’un des agresseurs. Une fois sur place, le professeur et son amie n’ont pas eu du mal à le reconnaître. Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits sans ambages. Il est revenu sur les circonstances de son interpellation en expliquant avoir été rattrapé au niveau du terminus de Liberté V tandis que ses acolytes ont réussi à disparaître dans le noir. Cependant avant d’être remis aux policiers, l’agresseur a été sévèrement lynché par la foule. Au terme de sa garde à vue, le suspect a été déféré au Parquet pour vol avec violence à main armée commis en réunion avec usage de moyen de locomotion.

EnQuête