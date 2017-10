Vol à main armée : Deux sénégalais arrêtés à New York, jugés demain

Deux sénégalais, résidents de la ville de New York accusés d'avoir cambriolé un magasin à Greenburgh ont été traduits devant le tribunal municipal de Greenburgh. Diabel Samb, 32 ans, et Mamadou Ndao, 24 ans, ont été accusés de vol qualifié au premier degré, un crime. Ils sont attendus au tribunal le 31 octobre. Le vol à main armée a eu lieu au Midway Shopping Center sur Central Avenue vers 11h mardi. Les voleurs ont utilisé une Jeep Liberty blanche pour commettre leur forfait et ont fait l’objet dune course poursuite , a indiqué la police du comté de Westchester. Les agents ont poursuivi la Jeep sur la Promenade du Bronx River, la Cross County Parkway et la Hutchinson River Parkway.

Un policier du comté a capturé l'un des suspects après une courte poursuite à pied à South Fifth Avenue et West Seventh Street à la suite d'une collision mineure entre la voiture de police du comté et la Jeep.