Voici le tueur de l'aéroport de Fort Lauderdale. Identifié comme Esteban Santiago originaire de Porto Rico

"Aucun policier n'a fait feu", a confirmé le shérif du comté de Broward, Scott Israel, dans une conférence de presse dans l'aéroport. Le suspect n'a selon lui pas cherché à fuir. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s'est laissé interpeller sans combattre.De son coté, Bill Santiago, sénateur de Floride, a identifié le tireur sous le nom d'Esteban Santiago. Le suspect était porteur d'une carte d'identité militaire, dont l'authenticité n'a pas été pour l'heure confirmée, a précisé l'élu.Le shérif Israel n'a pas confirmé l'identité du tireur ni donné de précisions sur le type d'arme qu'il a utilisée. Il n'a pas indiqué non plus les raisons de cet acte de violence dans un pays où les fusillades touchant des innocents sont fréquentes, en raison de la forte dissémination d'armes à feu individuelles.#Des scènes de paniqueLes témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant et en criant. "Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court", a ainsi tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait sur place.