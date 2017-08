Voici la victime sénégalaise des attentats de Ouagadougou

De sources bien autorisées, Dakaractu vient de mettre un nom et un visage sur la victime sénégalaise des attentats qui ont encore ensanglanté Ouagadougou. Il s'agit de Mehsen Fenaiche. Selon les informations obtenues de sources proches de la victime, Mehsen a emménagé à Ouagadougou pour des raisons professionnelles. Rappelons que l'attentat qui a visé la terrasse du restaurant Aziz Istanbul rue Kwamé Khrumah a fait une vingtaine de morts. Qualifiée de terroriste, cette attaque reste pour l'heure non revendiquée, mais tous les yeux se braquent sur Al Qaida au Maghreb Islamique et ses affidés.