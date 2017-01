Vladimir Vasilyev, vainqueur du Africa Eco Race en auto

Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov ont été les vainqueurs du rallye africa eco race en catégorie auto. Ils ont fait un chrono de 36h33 minutes et 40 secondes devançant de 2 minutes 10 le Tchèque Miroslav Sykova (Hummer) et de 2 minutes 18 le Français Dominique Housiaux (Optimus MD). C’était à l'issue de la 12e et dernière étape qui est arrivée ce samedi sur le Lac Rose à Dakar.