Visite sur le site industriel de Diamniadio : Michaëlle Jean satisfaite du fort volume de création d’emplois qu’apportera le Pôle

Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la Francophonie, dans le cadre de la visite officielle qu’elle effectue dans notre pays, s’est rendue au Pôle industriel de Diamniadio, dont la première phase de la construction est déjà terminée. Le Pôle industriel de Diamniadio, bâti sur 53 hectares, n’est plus un rêve. Et pour la délégation de l’Organisation de la Francophonie, « voir ce qui s’accomplit dans chacun des pays de l’espace francophone est important ».

« Nous avons toujours besoin d’avoir en tête où sont les investissements, dans quels types d’infrastructures, de quelle manière ? Et ce qui est remarquable avec ce parc, c’est de voir tout ce qui est mis en place pour accueillir les entreprises qui apporteront un fort volume de création d’emplois. Il est important, après avoir visité l’Aéroport International Blaise Daigne, de voir à proximité ce que l’on met en place comme écosystème entrepreneurial et économique. Je trouve intéressant ce qui se crée ici. Je vois que l’énergie qui se met en place est incubée dans cet espace », a dit la secrétaire générale de la Francophonie au terme de cette visite.

Madame Jean a aussi félicité le chef de l’Etat et tous les acteurs qui, sur ce projet, s’attachent à donner corps au Plan Sénégal émergent.

Djim Momath Bâ, le directeur général de l’Agence de l’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), maitre d’œuvre du site, à la suite du SG de la Francophonie, a rappelé que la structure a terminé la première phase du Parc Industriel de Diamniadio, et les contrats signés avec les entreprises qui vont se déployer. « Le travail continue a-t-il ajouté sur 40 hectares, et déjà le mode de financement de la deuxième phase a été fixé ».

« On ne s’arrête pas là, l’Aprosi est en train de développer le domaine industriel (100 hectares). La mission que nous a confiée le chef de l’Etat, à savoir faire des infrastructures, créer de l’emploi, abriter des sociétés, nous sommes en train de la dérouler », a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est de la visite de Michaëlle Jean sur ce site, la deuxième après celle effectuée lors de l’inauguration du centre Abdou Diouf, le DG de l’Aprosi s’est dit ravi de son engagement et a marqué sa satisfaction au vu du déroulé du Plan Sénégal émergent en marche, « Ce qui était promu, ce qui était le germe de ville est en train de prendre forme, et de se réaliser », termine-t-il.