Visite en Afrique : Macron sera à Dakar en février

Emmanuel Macron démarre ce lundi sa première visite africaine. Il sera tour à tour à Ouagadougou, à Abidjan et à Accra. Et Dakar ? En réalité, comme l’écrivait Dakaractu le vendredi 20 octobre passé : le voyage qu’il entame cette semaine était initialement prévu entre le 13 et le 14 novembre. Mais en raison d’un calendrier national chargé, il avait reporté cette tournée. Conséquence de ce changement de calendrier : le chef de l’Etat français sera au Sénégal en février 2018.